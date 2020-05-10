الطريقة الصحيحة لتحضير الكنافة الكذابة في رمضان

المقادير





- لتحضير الكنافة :

500 جرام توست

150 جرام من الزبدة

3 أكواب من الجبن الموزريلا

2 كوب من القشدة

1/2 كوب من السميد

كوب من السكر و3 ملاعق من ماء الورد

3 أكواب من الحليب





- لتحضير القطر:

كوب من الماء - 2 كوب من السكر - عصير لمون





طريقة تحضير الكنافة الكذابة

لتحضير الكنافة:

حمي الفرن على حرارة 220 درجة مئوية.

اطحني خبز التوست في الخلاط الكهربائي ثمّ أضيفي الزبدة إليه واخلطي جيداً.

وزعي العجينة في قوالب كب كيك واضغطيها جيداً.

رشي جبن الموزاريلا في كل كب كيك فوق العجينة.

وزعي القشدة بالتساوي على كلّ قوالب الكب كيك واتركي حوالي كوب من القشدة جانباً لاستعمال لاحق.

في قدر، اغلي الحليب مع السكر والسميد، حرّكي دون توّقف لمدة 3 دقائق إلى أن يكثف المزيج.

أطفئي النار وأضيفي كوب القشدة المتبقي وماء الورد، حرّكي المزيج حتى تتجانس المكوّنات.

وزعي هذا المزيج الأخير على قوالب الكب كيك ثمّ اخبزي الكنافة لحوالي 30 دقيقة.





لتحضير القطر:

ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة وحرّكي جيداً حتى يذوب السكر كلياً ويغلي المزيج.





أضيفي عصير الليمون الحامض وحرّكي لمدّة دقيقة.





زيني الكنافة الك1بة بالمكسرات ورشي عليها القطر وبالهنا والشفا