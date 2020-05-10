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سلبية نتائج 3 من لاعبي كولن الألماني يعزز استئناف البوندسليجا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:10 م
كولن الألماني
كولن الألماني
الفجر الرياضي

أجرى نادي كولن الألماني التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة لاعبيه، وبيان ما إن كانت توجد إصابات بفيروس كورونا من عدمه.

 

وأعلن كولن الألماني في وقت سابق إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، إلا أن نتائج التحليلات الجديدة لهم جاءت سلبية، مما يدعم انطلاق الدوري الألماني بالأسبوع المقبل.

 

وأوضحت التقارير أن الأشخاص الثلاثة، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، سيبقون في الحجر الصحي تبعًا للمدة التي كانت مقررة من قبل، والمفترض استمرارها حتى الخميس المقبل، ليصبحوا بعدها جاهزين للانضمام للفريق.

 

وأعلنت رابطة "بوندسليجا" رسميًا استئناف منافسات مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية، المتوقفتين منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وتنطلق منافسات الجولة الـ 26 من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني، في 16 من الشهر الجاري، بعد تلقي موافقة رسمية من الحكومة الألمانية، ليصبح أول الدوريات الكبرى التي تستأنف في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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