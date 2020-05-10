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أحمد زاهر يكشف عن سبب نجاح شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس"

الأحد 10/مايو/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حقق مسلسل "البرنس" نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقات المسلسل، وخاصة شخصية "فتحي" الذي يقدمها الفنان أحمد زاهر وأتقن دور الشر الذي يملئها، وعلق أحمد زاهر على شخصية "فتحي" في مداخلة عبير تطبيق "زوم" لـ برنامج "القاهرة الأن" المذاع على فضائيات العربية الحدث الآن التي تقدمة الاعلامية لميس الحديدي.

وأعرب أحمد زاهر بنجاح شخصية "فتحي" وذالك خلال رد فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:" كنت متوقع النجاح بس بالشكل ده"، مشيرًا أنه يمثل دور الاخ الشرير منذ الحلقة الاولى، وأضاف بأنه لم يقلق من الدور رغم أنه أصابه التخوف في البداية لكن في النهاية اقتنع أنه يقدم رسالة هامة للناس والجمهور أن يتعظ من شخصية " فتحي " وبالتالي أقدم رسالة مهمة صحيح اصابني كره من قبل الجماهير لكن الكراهية جائت لشخصية "فتحي" وليس أحمد زاهر الفنان، وبالنسبة لـ غضب الجماهير على السوشيال من طبيعة دوري تسببت في غضبهم وصل لتقلي تهديدات غاضبة منهم فمنهم من تمنى قتلي وسحلي لكن هذا من باب المزاح بسبب غضبهم من الشخصية.

وعبر زاهر عن سعادته البالغة من تدوينة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، التي قدم فيها الشكر له عبر تويتر وراى انه فنان رائع قائلًا "انا سعيد اوي أنو خصني بالشكر ده وشايف اني فنان متميز " مشيرًا أنه سعيد بكل ردود الافعال

وكشف زاهر أن مرجعية الشخصية الشريرة التي قدمها لم تكن مستقاه من فنانين قدموا أدوار شريرة مثل محمود المليجي أو عادل أدهم مشيرًا أنه يحرص منذ دخوله المجال الفني عدم تقليد أحد وأن يستحضر كل دور من داخله عبر خبرته الحياتية مشيرًا أن شخصية فتحي " عبارة عن كوكتيل جمعه من كل شخصية قابلتها في حياته.

وعن تجربته مع المخرج محمد سامي قائلاُ:" يابخت اي فنان يجيله حظ مع محمد سامي لأنه قادر على إحراج أفضل ما في كل فنان " مشيرًا أنه جمعته به خمسة أعمال وهي أكثر أعمال سببت له النجاح وحصل فيها على جوائر واصفًا تجاربه معه " بتميمة الحظ ".

وحول تجربته مع الفنان محمد رمضان قال " فنان متواضع جدًا في اللوكيشن وجميل ومتميز وبيبقى جاي فقط مركز في شغله وبيحاول يطلع أفضل شيء " مشيرًا أنها المرة الاولى التي يجتمع فيها مع الفنان محمد رمضان في عمل فني رغم معرفتهم السابقة طوال هذه السنوات مشيرًا أنه من أول لقاء بينهما في اللوكيشن حدثت بيننا " كمياء " غريبة وانا بستمتع بالمشاهد التي جمعتني به كل مابشوفها وكشف أن رمضان إقترح عليه بعض الافيهات أثناء العمل لتقوي من دوري.

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مسلسل البرنس محمد سامي محمد رمضان روجينا رحاب الجمل أحمد زاهر

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