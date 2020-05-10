زينة تتشاجر مع دلال عبد العزيز.. في الحلقة 18 مسلسل جمع سالم

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بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما تتشاجرت الفنان زينة مع والدتها بالبتني الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" لأنها منعت شقيقها الفنان ميدو عادل "يوسف" من إعطاء مفتاح الشقة لها، فأخبرتها هاجر أنه تريد ذلك حتى لا تستطيع الخروج من المنزل وتتعاطي المخدرات.





ثم غضبت مريم منها وأخبرتها أن ذلك القرار سؤثر على سمعتها ومستقبلها كطبيبة مشهورة، وظلت تبكي حتى سقطت على الأرض وانتهت الحلقة 18.



مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب.