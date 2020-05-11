شريف الدسوقي: إفيهات "عم سباعي" أنا جبتها من الشارع

علق الفنان شريف الدسوقي على تجسيده شخصية "عم سباعي" في مسلسل 100 وش، قائلًا إن دوره ونجاحه وتأثيره في الجماهير جاء فضلًا من الله.





وقال "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" مساء الأحد، إن دوره الكوميدي نجح رغم أنه الأول له على مستوى الاحتراف، لأن الجماهير اعتقدت منذ دوره في فيلم "ليل خارجي" أنه ممثل الأدوار التراجيدية.





وأشار، إلى أنه منذ ربع قرن على مدار 25 سنة وكثير من أساتذته ومعلميه رشحوه للأدوار الكوميدية، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن يقوم الفنان بكافة الأدوار ولا أحصر نفسه في دور واحد أو شخصية واحدة حتى لا يمل الناس.





ونوه شريف الدسوقي إلى أن خبرته الطويلة كانت في الأساس في العمل المسرحي بداية من وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من المؤسسات الأخرى على مدار سنوات طويلة.





وكشف الدسوقي عن كواليس اختياره لهذا الدور قائلًا: "الفضل يعود في البداية لـ أحمد عبد الله الذي قدمني للجمهور في فيلم ليل خارجي كبداية والذي شاهده كاملة أبو زكري، وبعد خروجها من مشاهدة الفيلم في مهرجان " الجونة " أجرت اتصالا بـ أحمد العدل وطلبتني للعمل" لافتا إلى أن عبقرية المخرجة كاملة ابو زكري جعلتها تختاره لهذا الدور.





وحول الافيهات المستخدمة في مسلسل 100 وش قال الدسوقي إن الافيهات نابعة من داخله من متابعته لإفيهات الشارع على مدار سنوات والمخرجة كاملة أبو زكري طلبت منه استحداث إفيهات مثل "يا نجومية "و"فوق العظمة ".



