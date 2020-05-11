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لجنة الفيروسات: "كورونا بقى موجود في كل حتة في مصر"

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ناتجة من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: "الفيروس بقى موجود في كل حتة في مصر، وارتفاع الإصابات في زيادة بشكل مستمر".

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا انخفض من 7.5 لـ5.5%، وهذا بفضل جهود الدولة والطاقم الطبي. 

وأشار، إلى أن ارتداء الكمامة لم يصبح رفاهية، لأنه يحمي المواطن والمجتمع من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام البيت خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. 

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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