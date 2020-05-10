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كرات اللوتس والتمر.. طريقة التحضير

الأحد 10/مايو/2020 - 11:22 م
كرات اللوتس والتمر
كرات اللوتس والتمر
المقادير
- 2 كوب من البسكويت 
- كوب من بسكويت اللوتس وكوب للتغطية
- 1/2 طوب من التمر
- 50 جرام من الزبدة
- علبة قشطة 
- زبدة 

طريقة تحضير كرات اللوتس والتمر
اخلطي بسكويت الشاي مع بسكويت اللوتس المطحون.
ضعي التمر المهروس والطري، ثم أضيفي الزبدة المذوبة.
وضيفي القشطة واعجني المكونات جيداً حتى يتشكل لديك مزيج يشبه العجينة.
قسمي العجينة لكرات صغيرة الحجم، وتزين بالزبدة وضعيها في الميكروويف وقدميها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا

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مكونات كرات اللوتس كرات اللوتس والتمر طريقة تحضير كرات اللوتس

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