أبرز أحداث الحلقة 18 مسلسل جمع سالم لزينة

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بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما قابلت الفنانة هاجر الشرنوبي "سامية" خطيبها السابق الفنان محمد شاهين "يونس" وطلب منه أموالها التي أعطتها له من أجل شراء شقة ليتزوجوا فيها، ولكنه فرض.



ثم قررت سامية هي وشقيقها وليد الانتقام من يونس، وقامت بالذهاب إلى القسم وقدمت بلاغ ضده واتهمته بالسرقة.





قام الفنان ميدو عادل "يوسف" بكسر باب منزل الفنانة زينة "مريم" شقيقته بعدما اخبرته في التليفون أنها ستموت وعندما دخل عليها وجدها فقدت وعيها وملقاه على الارض وظل يسألها عن نوع الادوية التي تناولتها هو يبكي.



ثم دخلت الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" والدة مريم بالتبني وصديقها سامح وقام بفحصها وأخبرهما أن السبب في ذلك المخدرات التي تتعاطها".



وفي المشهد الثاني طلبت مريم من والدتها هاجر أن توافق على استقرار شقيقها يوسف معهما في المنزل، فوافقت واقنعت يوسف بالاستقرار في منزلهما.





بدأ الفنان محمد شاهين "يونس" البحث عن مجدي الذي هرب من المنزل بعدما ضرب شقيقته بالبتني، فذهب للميكانيكي ولكي يسأله عنه فخدعه وطلب منه الدخول إلى الورشة وعندما دخل قام بضربه حتى سقط يونس على الارض.



ثم سأله يونس عن سبب ذلك فأخبره أنه أيضًا يبحث عن مجدي لأنه قام بسرقته، وافقتوا معًا على البحث عن مجدي.



أخبر فادي الفنان ملك قورة "سارة" أنه أخذ قرض من البنك من أجل أكتمال الكافية فغضبت منه لأنه شاريكته ولابد أن يخبرها بذلك من قبل أخذه وطلبت منه أن الذهاب إلى منزلها، فأحاول فادي أن يقنعها أنه لا يريد أن يرهقها معه في عمل الكافية.



ثم أخبرها فادي أنه يحبها وطلب منها أن تعترف بحبها له فابتسمت.





ونصح الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" الفنان محمد علاء "شريف" بالبعد عن الفنانة زينة "مريم" لأن شقيقها يونس مسجل خطر وقام بعدة جرائم منها قتل السيدة العجوز كما أن مريم تتعاطى المخدرات، ولكن شريف رفض ذلك وتمسك بها.





تتشاجرت الفنان زينة مع والدتها بالبتني الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" لأنها منعت شقيقها الفنان ميدو عادل "يوسف" من إعطاء مفتاح الشقة لها، فأخبرتها هاجر أنه تريد ذلك حتى لا تستطيع الخروج من المنزل وتتعاطي المخدرات.





ثم غضبت مريم منها وأخبرتها أن ذلك القرار سؤثر على سمعتها ومستقبلها كطبيبة مشهورة، وظلت تبكي حتى سقطت على الأرض وانتهت الحلقة 18.









