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محمد عبد العظيم: العصابة في ١٠٠وش ضلالية.. والدور نقلة في حياتي
الإثنين 11/مايو/2020 - 12:27 ص
يارا أحمد
علق الفنان محمد عبد العظيم، على دوره في شخصية سامح الضلالي في مسلسل "100 وش" موظف الشهر العقاري المرتشي قائلاً: "نموذج موجود في الحياة نقابله لايمكن تعميمه الموظف الفاسد موجود حتى لو قلة ولذلك الناس حبته لانها شافته كتير ".
وأكمل في مداخلة هاتفيه عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " الطماع بيشتغل دايماً على المغفل وأنا مش ضلالي لوحدي كل العصابة ضلاليه مشيراً أنه عمل في أدوار كوميدية كثيرة عبر المسرح لكن المشكلة ان الاخير جمهوره قليل في السنوات الاخيرة.
وكشف عن كواليس عرض الدور عليه قائلًا:"ليس أول تعاون بيني وبين المخرجة كاملة ابو زكي فقد قدمتني في " سجن النسا " وواحة غروب مشيرًا إلى أنه عندما يترشح لاي عمل لا يفكر مطلقاً ولا يتردد بل يقوم بالقبول فوراً لأنه يعرف أنها تخرج افضل مافي الممثل ،مضيفًا: "يارب أكمل معاها في أعمال أخرى".
ووصف افراد العصابة بالتواضع والاحترام والمحبة بالاخص الفنانة نيليل كريم المتواضعه والفنانة والفنان أسر ياسين واصفاً فريق العمل " بالناس المتربية " مشيراً أن ديموقراطية التصويت على أي إفيه كان رائعاً ".
ووصف افراد العصابة بالتواضع والاحترام والمحبة بالاخص الفنانة نيليل كريم المتواضعه والفنانة والفنان أسر ياسين واصفاً فريق العمل " بالناس المتربية " مشيراً أن ديموقراطية التصويت على أي إفيه كان رائعاً ".