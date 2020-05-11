Advertisements

محمد عبد العظيم: العصابة في ١٠٠وش ضلالية.. والدور نقلة في حياتي

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

علق الفنان محمد عبد العظيم، على دوره في شخصية سامح الضلالي في مسلسل "100 وش"  موظف الشهر العقاري المرتشي قائلاً: "نموذج موجود في الحياة نقابله لايمكن تعميمه الموظف الفاسد موجود حتى لو قلة ولذلك الناس حبته لانها شافته كتير ".

وأكمل في مداخلة هاتفيه عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " الطماع بيشتغل دايماً على المغفل وأنا مش ضلالي لوحدي كل العصابة ضلاليه مشيراً أنه عمل في أدوار كوميدية كثيرة عبر المسرح لكن المشكلة ان الاخير جمهوره قليل في السنوات الاخيرة.

وكشف عن كواليس عرض الدور عليه قائلًا:"ليس أول تعاون بيني وبين المخرجة كاملة ابو زكي فقد قدمتني في " سجن النسا " وواحة غروب مشيرًا إلى أنه عندما يترشح لاي عمل لا يفكر مطلقاً ولا يتردد بل يقوم بالقبول فوراً لأنه يعرف أنها تخرج افضل مافي الممثل ،مضيفًا: "يارب أكمل معاها في أعمال أخرى".

ووصف افراد العصابة بالتواضع والاحترام والمحبة بالاخص الفنانة نيليل كريم المتواضعه والفنانة والفنان أسر ياسين واصفاً فريق العمل " بالناس المتربية " مشيراً أن ديموقراطية التصويت على أي إفيه كان رائعاً ".

أخبار تهمك

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجنة الفيروسات: "كورونا بقى موجود في كل حتة في مصر"

منذ أقل من ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 13 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟