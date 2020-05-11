محمد عبد العظيم: العصابة في ١٠٠وش ضلالية.. والدور نقلة في حياتي





وكشف عن كواليس عرض الدور عليه قائلًا:"ليس أول تعاون بيني وبين المخرجة كاملة ابو زكي فقد قدمتني في " سجن النسا " وواحة غروب مشيرًا إلى أنه عندما يترشح لاي عمل لا يفكر مطلقاً ولا يتردد بل يقوم بالقبول فوراً لأنه يعرف أنها تخرج افضل مافي الممثل ،مضيفًا: "يارب أكمل معاها في أعمال أخرى".



ووصف افراد العصابة بالتواضع والاحترام والمحبة بالاخص الفنانة نيليل كريم المتواضعه والفنانة والفنان أسر ياسين واصفاً فريق العمل " بالناس المتربية " مشيراً أن ديموقراطية التصويت على أي إفيه كان رائعاً ".





علق الفنان محمد عبد العظيم، على دوره في شخصية سامح الضلالي في مسلسل "100 وش" موظف الشهر العقاري المرتشي قائلاً: "نموذج موجود في الحياة نقابله لايمكن تعميمه الموظف الفاسد موجود حتى لو قلة ولذلك الناس حبته لانها شافته كتير ".وأكمل في مداخلة هاتفيه عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " الطماع بيشتغل دايماً على المغفل وأنا مش ضلالي لوحدي كل العصابة ضلاليه مشيراً أنه عمل في أدوار كوميدية كثيرة عبر المسرح لكن المشكلة ان الاخير جمهوره قليل في السنوات الاخيرة.