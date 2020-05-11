مدير مستشفى حميات إمبابة السابق: تطبيق الحظر الكلي مستحيل وغير مقبول

طالب الدكتور سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة السابق، بتطبيق العقوبات المشددة على من لا يتبع إجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري مجتمع قبلي، وذلك يؤدي إلى زيادة الاختلاط والحميمية بشكل كبير ورغم أن ذلك إيجابي في أوقات إلا أنه لا يصلح مطلقًا في زمن الكورونا، مشددًا على أن فكرة تطبيق الحظر الكلي مستحيلة وغير مقبولة.





وأضاف "عنتر"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أتباع الإجراءات المشددة على المناطق التي تشهد تجمعات سواء على الشواطئ والمتنزهات والمولات وغيرها، مع أتباع الإجراءات الصارمة في مواجهة أية تجمعات، وتقييد حركة المواطنين وتكون للضرورة فقط.





وتعليقًا على مطالبة نقابة الأطباء بتطبيق الحظر الكلي، قال "عنتر"، القرار شأن سياسي وسيادي، ونقابة الأطباء ليست منوطة بذلك، متابعا: "الإغلاق العام مستحيل وغير مطلوب لأن البلد هتوقف"، مشددًا على أن تطبيق الإجراءات الطبية والحظر الجزئي مع رفع التوعية بخطورة الفيروس هو البديل عن الحظر الكلي، كون كورونا مستمر معنا لعدة شهور، ومطلوب مننا كمصريين أن نتعايش معه.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



