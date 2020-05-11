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إسلام إبراهيم يكشف سبب نجاح شخصية "حمادة" في مسلسل "100 وش"

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف الفنان إسلام إبراهيم، كواليس شخصية في مسلسل " 100 وش" التي تدعى "حمادة" قائلًا "المخرجة كاملة أبو زكري تعاملت مع العمل وكأنه درامي وليس كوميدي وسمحت لنا ببعض الارتجال في سياق الشخصيات وهذا لم يكن الافيه مناسبه للشخصية كان يرفض ووضعت ذلك قاعدة لنا جميعًا في العمل.

وأكمل حديثه في مداخلة عبر تطبيق "زووم" لـ برنامج " القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي  قائلًا " كاملة تسمح بالافيه إذا كان ينفع مع الشخصية مشيرًا أن إفيه " اتفضل يا مستر عمر كنت لسه هحمر برجر.. وأبلة ماجي... " كان أهم الافيهات التي لاقت اعجبًا منها وسمحت باستخدامه في المشاهد وفكرة.

وأشار بأن مسلسل "100 وش" يمثل اهمية مطلقة له خاصة أن المخرجة مبدعة في تاريخ العمل الدرامي وهذا أول عمل كوميدي لها مما جعل المسلسل يكسر الدنيا " وحول نظارته الشهيرة في الدور قال إبراهيم "إشترتيها صدفة من أحد المولات قبل المسلسل وقلت هتنفع واخترتها وقت المسلسل وتقبلت المخرجة كاملة ابو زكري ده في المسلسل وكان لازم ألبس النظارتين فوق بعض للتنكر".

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