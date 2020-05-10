نتيجة تفجير السيارة ..ضياء عبد الخالق يفارق الحياة

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عرضت منذ قليل الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





وخلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار، قام الأمن بقتل زعيم التكفيريين أبو عبد الله، الذى يجسد دوره الفنان ضياء عبد الخالق، بتفجير السيارة الذى كان يستقلها على أحد الطرق الصحراوية.



يذكر أن مسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.