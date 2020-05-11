بعد طلب نائبة بورسعيد.. بدء رصف المنطقة الصناعية اعتبارا من أول يونيو

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال رصف وسفلتة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اعتبارا من أول يونيو وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب نظرا لما تشهدة المنطقة من كيانات صناعية كبرى وكذلك المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة للشباب.





وشدد محافظ بورسعيد، على أن المنطقة الصناعية تشهد طفرة كبيرة بعد دخول كيانات صناعية عملاقة للمنطقة والتي تمثل طفرة في المجال الصناعي على أرض المحافظة، ووفرت الآلاف من فرص العمل.





وأكد، على استمرار الجهود للارتقاء بالمستوى الصناعي الاستثماري لمحافظة بورسعيد مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.





وفي سياق آخر، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أهمية دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ببورسعيد في دعم كافة المشروعات التنموية القائمه على أرض المحافظة، والمساهمة في توعية مواطني بورسعيد، فيما يتعلق بالتحولات المهمة التي تشهدها بورسعيد في العديد من المجالات.





وطالب المحافظ الجمعيات بتفعيل أهداف إنشائها التي تغطي كافة النواحي الإجتماعية والخيرية وتحقق الصالح العام للوطن والمواطن في النهاية.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع شباب الجمعيات الأهلية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد.





وأشاد محافظ بورسعيد بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية خاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وما تقدمة من اعمال خير مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والذى يعود بالنفع على المواطن البسيط مشيرا بان الشباب كسب معركة الخير خلال تلك الفترة.





كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد أحد مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار متابعة الأنشطة والأعمال التي تشهدها المنطقة سواء فى المجال الزراعى أو مجال تربية الماشية، رافقه خلال جولته عدد من المختصيين الزراعيين.





وتعرف اللواء عادل الغضبان خلال تفقده المزرعة على معدل الإنتاج الحيواني، والعمل بالمشروع، وكيفية سير العمل بداخلها والأدوات المستخدمة داخل المزرعة، وذلك من خلال شرح موجز من أحد المختصيين بالمزرعة، والذي أوضح أن المشروع يحتوي على ٥٠ عامل و٢٠٠٠ رأس ماشية حاليا.





وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بالجهود المبذولة في تنمية الإنتاج الحيواني شرق بورسعيد والذي يساهم في توفير مخزون كافي من اللحوم الغذائية للمحافظة،مؤكدا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه المرحلة.





وعلى جانب آخر، أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة شهدت زيادة فى الرقعة المنزرعة وذلك بعد إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية، وحل المشكلات التي كان يواجهها المزارعين وكذلك توفير المياه بكثرة للأراضي الزراعية من خلال المشروعات القومية التى شهدتها المحافظة مؤخرا، مؤكدا أن هناك زيادة في مساحات الرقعة المنزعة لمحصول الأرز أكثر من العام السابق.





وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي القرى بشرق بورسعيد وتوفير منظومة خدمية متكاملة للتيسير على المواطنين إلى جانب توفير الدعم الكافي لتنمية المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى بالتوازى مع الطفرة الصناعية والإنتاجية بشرق بورسعيد.