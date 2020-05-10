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أحمد زاهر عن شخصية فتحي: رد فعل الجمهور أبهرني (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الفنان أحمد زاهر على شخصية "فتحي"، التي جذبت الأنظار في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان قائلًا: "رد فعل الجمهور أبهرني وخاصة السوشيال ميديا وده فضل ونعمة من ربنا".

وقال "زاهر"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" مساء الأحد، إنه كان متوقع نجاح الدور ولكن ليس بهذا الحجم.

وأضاف الفنان أنه يمثل دور الأخ الشرير ولم يقلق من الدور، موضحًا: "أصابني الخوف في البداية لكن في النهاية اقتنعت أنه يقدم رسالة هامة للناس والجمهور بأن يتعظوا من شخصية " فتحي".

واستطرد قائلًا: " أصابني كره من قبل الجماهير لكن الكراهية جاءت لشخصية " فتحي " وليس أحمد زاهر الفنان"، معلقًا: " هناك من تمنى قتلي وسحلي لكن هذا من باب المزاح بسبب غضبهم من الشخصية".

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاح باهر في العام الحالي، بعد تقديمه لشخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.

المسلسل الذي تتصاعد أحداثه بعد دخول رمضان إلى السجن، بسبب مكيدة من إخوته بقيادة "فتحي" الذي يسعى للسيطرة على الإرث الخاص بالعائلة.

9 سنوات من العمل جمعت أحمد زاهر بالمخرج محمد سامي، لذلك يعتبر هو أن هناك كيمياء خاصة تجمعه به، ومع كل عام يمر تتطور علاقتهما وصداقتهما، حتى إنه بات يفهمه من عينيه، مؤكدا أنه خلال التصوير قد يقرر سامي التدخل من أجل منح بعض التوجيهات، ليفهمه زاهر قبل أن يتحدث.

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