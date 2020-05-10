"لعبة النسيان" الحلقة 17.. دينا الشربيني تطلب العمل في مؤسسة الشيال وتحتل تريند تويتر

تعود النجمة دينا الشربيني بمسلسلها لعبة النسيان إلى تصدر تريند تويتر بهشتاج #دينا_الشربيني_لعبه_النسيان، وبدأت النجمة في الحلقة السابعة عشر في تصحيح الأوضاع بينها وبين عائلة يحيى الشيال (محمود قابيل)، فبعد أن اكتشفت تمارا (هنا داود) خيانة والدها أمجد (أحمد صفوت) لم تجد رقية حلًا سوى مواجهتها بالحقيقة، لتدافع عن والدها وتخبرها أنه ربما يكون هناك أسبابًا دفعته لذلك، وهو الآن ميت فلا يمكنه الدفاع عن نفسه، وبذلك تمكّنت من تقرّب منها أكثر من أي وقتٍ مضى، ومحاولة تدارك الأمر.

كما انضم إلى عائلة الشيّال مولودًا جديدًا لـنادر (علي قاسم)، لتدخل الفرحة مرة أخرى إلى فيلا الشيال، ونكتشف معاناة نادر من التفرقة التي كانت يمارسها والده عليه لمصلحة أخيه الأكبر، وفي نهاية الحلقة، قررت رقيّة العودة إلى العمل مرة أخرى في مؤسسة الشيال، لتحاول أن تكتشف الحقيقة وتسترجع ذاكرتها، خاصةً بعدما أدركت أن الدكتور محمد عبد السلام كان يعمل بالمؤسسة.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً