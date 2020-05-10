Advertisements

"لعبة النسيان" الحلقة 17.. دينا الشربيني تطلب العمل في مؤسسة الشيال وتحتل تريند تويتر

الأحد 10/مايو/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تعود النجمة دينا الشربيني بمسلسلها لعبة النسيان إلى تصدر تريند تويتر بهشتاج #دينا_الشربيني_لعبه_النسيان، وبدأت النجمة في الحلقة السابعة عشر في تصحيح الأوضاع بينها وبين عائلة يحيى الشيال (محمود قابيل)، فبعد أن اكتشفت تمارا (هنا داود) خيانة والدها أمجد (أحمد صفوت) لم تجد رقية حلًا سوى مواجهتها بالحقيقة، لتدافع عن والدها وتخبرها أنه ربما يكون هناك أسبابًا دفعته لذلك، وهو الآن ميت فلا يمكنه الدفاع عن نفسه، وبذلك تمكّنت من تقرّب منها أكثر من أي وقتٍ مضى، ومحاولة تدارك الأمر.

 

كما انضم إلى عائلة الشيّال مولودًا جديدًا لـنادر (علي قاسم)، لتدخل الفرحة مرة أخرى إلى فيلا الشيال، ونكتشف معاناة نادر من التفرقة التي كانت يمارسها والده عليه لمصلحة أخيه الأكبر، وفي نهاية الحلقة، قررت رقيّة العودة إلى العمل مرة أخرى في مؤسسة الشيال، لتحاول أن تكتشف الحقيقة وتسترجع ذاكرتها، خاصةً بعدما أدركت أن الدكتور محمد عبد السلام كان يعمل بالمؤسسة.

 

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

 

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

 

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

 

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

 

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

 

 

 

 

"لعبة النسيان" الحلقة 17.. دينا الشربيني تطلب العمل في مؤسسة الشيال وتحتل تريند تويتر
"لعبة النسيان" الحلقة 17.. دينا الشربيني تطلب العمل في مؤسسة الشيال وتحتل تريند تويتر

أخبار تهمك

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 9 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 5 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 13 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

لجنة الفيروسات: "كورونا بقى موجود في كل حتة في مصر"

منذ أقل من ساعة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 11 ساعة

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟