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شريف الدسوقي يُعلق على دوره في "بـ100 وش"

الأحد 10/مايو/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

علق الفنان شريف الدسوقي، على دوره في مسلسل "بـ100 وش" يخضية "سباعي" التي نالت إعجاب الجمهور.

وقال شريف سباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، كواليس إختيار المخرجة كاملة ابو زكري، لي مفاجئة كبيرة وسريعة لدور " سباعي "، والجمهور كان يحسب بأني ممثل تراجيدي بسبب فيلم " ليل خارجي " وانا فنان مسرحي بالاساس.

وعن إفيهات الشخصية قال: "جئت بها من الشارع وكل الشخصيات التي نقابلها في الحارات والبيوت والشوارع"، والمخرجة كاملة أبو زكري طلبت مني إستحداث إفيهات مثل "يانجومية "و"فوق العظمة ".

وأضاف: أن دوره الكوميدي نجح رغم أنه الاول له على مستوى الاحتراف لان الجماهير إعتقدت منذ دوره في فيلم " ليل خارجي " أنه ممثل الادوار التراجيدية منذ ربع قرن على مدار 25 سنة وكثير من أساتذته ومعلميه رشحوه للادوار الكوميدية.

وأشار من الطبيعي أن يقوم الفنان بكافة الادوار ولايحصر نفسه في دور واحد أو شخصية واحدة حتى لايمل الجمهور، وخبرته الطويلة كانت في الاساس في العمل المسرحي بداية من وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من المؤسسات الاخرى على مدار سنوات طويلة

وكشف "الدسوقي" عن كواليس إختياره لهذا الدور قائلًا " الفضل يعود في البداية لـأحمد عبد الله، الذي قدمني للجمهور في فيلم ليل خارجي كبداية والذي شاهدته كاملة أبو زكري وبعد خروجها من مشاهدة الفيلم في مهرجان " الجونة " أجرت إتصالًا باحمد العدل، وطلبتني للعمل عبقرية المخرجة كاملة ابو زكري، جعلتها تختارني.

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