سيدة تطلق اسم ممرضة على مولدتها تقديراً للأطقم الطبية (فيديو)

قالت الزهراء محيي الدين، والدة الطفلة رضا، إنها أطلقت اسم إحدى الممرضات على مولدتها، تقديرًا للدور الكبير الذي بذلته الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعلى الرعاية الصحية الجيدة التي حظيت بها خلال مرحلة الوضع، إلى جانب التعامل الراقي من قبل الجميع وبخاصة من ممرضة تسمى "رضا".





وأضافت "الزهراء محيي الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العاملين في المنظومة الطبية يبذلون مجهودًا كبيرًا في ظل ما تشهده مصر الآن، ويقومون بالتخفيف عن المرضى رغم الاجهاد الكبير والضغوط التي يتعرضون لها.





ومن جانبها، أعربت الممرضة رضا التونى عن سعادتها تجاه ما قامت المريضة الزهراء محيي الدين والدة الطفلة رضا، مشددة على أن الأطقم الطبية لا تقوم بشيء أكثر من الدور المطلوب منهم في رعاية المرضى، والاهتمام بهم وتلبية كافة مطالبهم، متابعة: "ده دورنا وبنتعامل مع المرضى على أساس أننا عائلة واحدة".





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



