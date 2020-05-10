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حازم إمام يعلق على تصريحات نجم الزمالك السابق بـ "التفويت"

الأحد 10/مايو/2020 - 11:40 م
حازم إمام
حازم إمام
ريهام عبد المحسن

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن تصريحات أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق بالتفويت لصالح الزمالك عندما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة تم تفسيرها بشكل خاطئ.

 

وقام أسامة نبيه منذ أيام بالكشف في تصريحات تلفزيونية بأنه كان يتعمد عدم التسجيل في شباك الزمالك في كأس مصر 2002 عندما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة.

 

وكان أسامة نبيه قد كشف في تصريحات مؤخرًا بأن حديثه عن التفويت للزمالك كان مجرد دعابة وأن كلامه تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل البعض.

 

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية:"أسامة نبيه خانه التوفيق بشأن هذا التصريح وتم تفسير كلامه بشكل خاطئ".

 

واختتم حازم إمام تصريحاته قائلاً:"أسامة نبيه ظهر أمام الزمالك بشكل جيد وراوغ عدد من المدافعين وكان يسدد على المرمى بكل قوة".


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