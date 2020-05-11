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زينب غريب تكشف سبب غيابها قبل مسلسل "100 وش"

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

كشفت الفنانة زينب غريب، عن كواليس عودتها للعمل الفني في دورها في مسلسل 100 وش " في شخصية رضوى الرغاية " أن غيابها الفترة الماضية كان بسبب والدها منذ دورها في مسلسل سجن النسا عام 2014 مشيرة إلى  أن والدها في أعقاب دورها في 2014 رفض اكمالها لمسيرتها الفنية وقال لها: "إحنا أسرة محافظة مش بتوع فن وتمثيل".

كاشفة انها دخلت في مواجهات كبيرة مع ابيها لاقناعه بعودتها للفن وأكملت في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أنها في أعقاب ذلك إتجهت لدراسة الاخراج السينمائي وأخذت " دبلومة " لكن غريب أصيبت بنوبة إكتئاب شديدة بسبب بعدها عن التمثيل وعادت لتقنع والدها مجدداًُ بالسماح لها بالعودة إلا أنه قال لها " أنتي بنت مش هينفع " فلم اجد سبيلاً لاقناعه إلا أنني قمت بحلاقة شعري على الزيرو وقلت له " لو أنا بنت أنا حلقت أهو " لاني بحب التمثيل جداً وده حب مقدرتش أوقفه.

تابعت بعد حلاقتي لشعري بدا يغير رأيه ودخلت ورش عمل فنية تدريجياً وعندما طرح عليا الدور كان إخوتي أوائل الداعمين لي وللدور واقنعوا والدي ".

مشيرة أنها لم تتعامل مع الدور أنو كوميدي بل أني فتاة عادية من بولاق وطبيعة بنات بولاق أصلاً خفة الدم لانهم " نغشين " .

قالت الفنانة دنيا ماهر تعليقاً على دورها " نجلاء الكئيبة " في مسلسل 100 وش قائلة " شغلي مع كاملة ابو زكري دائماً بيعرف الجمهور بيا مشيرة أن شخصية نجلاء غريبة الاطوار وهيا إرتأت اني الاقدر على القيام بها.

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