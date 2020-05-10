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ميلان لم يفرط في بن ناصر لصالح باريس سان جيرمان

الأحد 10/مايو/2020 - 11:45 م
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
كشفت تقارير صحفية عن رفض نادي ميلان الإيطالي عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ووفقًا لموقع "10 سبورت" الفرنسي أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات بن ناصر مقابل 30 مليون يورو، لكن عرضه قوبل بالرفض من إدارة النادي اللومباردي.

ومن المرجح أن يتقدم سان جيرمان بعرض آخر لضم بن ناصر، في ظل رغبة مسؤولي النادي الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب المتوج مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر صيف العام الماضي.

ودفع ميلان 16 مليون يورو لفريق إمبولي الإيطالي للتعاقد مع بن ناصر في الصيف الماضي، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وشارك بن ناصر /22 عاما/ في 23 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أشار الموقع الفرنسي إلى أن سان جيرمان ربما يكون مطالبا بدفع 40 مليون يورو لإغراء ميلان بالاستغناء عن اللاعب.

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