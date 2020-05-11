رد فعل أحمد زاهر على تدوينة علاء مبارك حول مسلسل البرنس (فيديو)

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته البالغة من تدوينة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك التي قدم فيها الشكر له عبر "تويتر"، ورأى أنه فنانا رائعا بسبب دوره في مسلسل البرنس، مضيًفا: "أنا سعيد أوي أنه خصني بالشكر ده، وشايف إني فنان متميز".





وقال "زاهر"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" مساء الأحد، إن مرجعية شخصية "فتحي" الشريرة" التي قدمها لم تكن مستقاة من فنانين قدموا أدوارا شريرة مثل محمود المليجي أو عادل أدهم، مشيرًا إلى أنه حرص منذ دخوله المجال الفني على عدم تقليد أحد؛ وأن يستحضر كل دور من داخله عبر خبرته الحياتية.





ووصف الفنان، شخصية فتحي بأنها عبارة عن "كوكتيل" جمعه من كل شخصية قابلها في حياته.





وأشاد بتجربته مع الفنان محمد سامي قائلًا:" يابخت أي فنان يجيله حظ مع محمد سامي لأنه قادر على إخراج أفضل مافي كل الفنان"، مشيرًا إلى أنه جمعته به خمسة أعمال؛ وهي أكثر أعمال سببت له النجاح وحصل فيها على جوائز، واصفًا تجاربه معه بـ"تميمة الحظ".





وعن تجربته مع الفنان محمد رمضان قال: "فنان متواضع جدًا في اللوكيشن وجميل ومتميز وبيبقى جاي فقط مركز في شغله وبيحاول يطلع أفضل شيء"، لافًتا إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مع الفنان محمد رمضان في عمل فني رغم معرفتهم السابقة طوال هذه السنوات.





وأوضح أن أول لقاء بينهما في اللوكيشن حدثت بيننا "كيمياء" غريبة، متابعًا: "أنا بستمتع بالمشاهد التي جمعتني به كل مابشوفها.. ورمضان اقترح عليه بعض الإفيهات أثناء العمل لتقوية دوري".





الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا باهرا في العام الحالي، بعد تقديمه لشخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.





المسلسل الذي تتصاعد أحداثه بعد دخول رمضان إلى السجن، بسبب مكيدة من إخوته بقيادة "فتحي" الذي يسعى للسيطرة على الإرث الخاص بالعائلة.



