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عضو لجنة الفيروسات تحذر المصريين: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن فيروس كورونا متواجد طوال اليوم، وليس فيروسًا ليلًا، لكي يقتصر عدم خروج المواطنين على الليل.

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الأسبوعين المقبلين هما الأخطر على مصر من حيث احتمالية زيادة الإصابة بفيروس كورونا، بسبب الإزدحام الشديد التي تشهده الأسواق قبل العيد.

ولفت إلى أن مصر وكافة دول العالم مضطرة لإعادة الحياة لطبيعتها، لكن على المواطنين مساعدة الدولة في ذلك، من خلا لاتباع الاجراءات الاحترازية. 

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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