ترقية أحمد العوضى بعد نجاح تنفيذ العملية

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عرضت منذ قليل الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.



وخلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار، قام كبير أنصار بيت المقدس أبو عبدالله الذى يجسد دوره الفنان ضياء عبد الخالق بترقية هشام عشماوي الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضى ليتولي نائب أمير جنوب الوادي ويأمره بالانتقال من الإسماعيلية إلى هناك في أسرع وقت، كما أن أبو عبدالله نفسه سينتقل إلى العريش وأمر عشماوي بتكليف مجموعة بالقيام بعدة عمليات في الصحراء الغربية لتشتيت الأمن.



يذكر أن مسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.