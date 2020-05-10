أوتاكا: أجاي أحسن محترف أجنبي في الدوري وكنت أتمنى اللعب للأهلي

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قال النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق إنه يعشر بالامتنان إلى النادي والجماهير الذي ارتدى قميصه خلال فترة طويلة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"كان هناك مفاوضات شفهية من قبل النادي الأهلي، وكنت أتمنى خوض التجربة باللعب للقلعة الحمراء إذا أتيحت لي هذه الفرصة".



وتابع :"الزمالك لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يصلني أي مفاوضات.



وعن رأيه في أفضل محترف أجنبي بالدوري المصري قال :"جونيور أجاي هو أفضل لاعب محترف في الدوري المصري، حيث لعبت أمامه عندما كنت لاعبا في صفوف أسوان وهو لاعب مميز".



