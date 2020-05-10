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أوتاكا: أجاي أحسن محترف أجنبي في الدوري وكنت أتمنى اللعب للأهلي

الأحد 10/مايو/2020 - 11:50 م
أجاي
أجاي
علي نبوي
قال النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق إنه يعشر بالامتنان إلى النادي والجماهير الذي ارتدى قميصه خلال فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"كان هناك مفاوضات شفهية من قبل النادي الأهلي، وكنت أتمنى خوض التجربة باللعب للقلعة الحمراء إذا أتيحت لي هذه الفرصة".

وتابع :"الزمالك لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يصلني أي مفاوضات.

وعن رأيه في أفضل محترف أجنبي بالدوري المصري قال :"جونيور أجاي هو أفضل لاعب محترف في الدوري المصري، حيث لعبت أمامه عندما كنت لاعبا في صفوف أسوان وهو لاعب مميز".

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