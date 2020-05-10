يسرا تتأكد من مقتل خالد أنور على يد حلا شيحة

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عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا بعد عرض أولى حلقات المسلسل، ولقتى استحسان كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف يسرا لحقيقة شقيقتها حلا شيحة "فرح" وأنها وراء مقتل ابنها، حيث قامت جومانا مراد بتهديد حلا شيحة وطلب منها مال مقابل أن تأتي الي لمنزلها، وفي نفس الوقت كانت يسرا تستمتع لحديثهما سويا، حيث قامت جومانا باستدراج حلا لتحكي ما حدث لتسمعها يسرا وتعلم أن شقيقتها هي من قتلت نجلها خالد أنور. وتوعدت يسرا بالانتقام من كل من قام بأذية ابنها واتفقت مع جومانا مراد على أن تسمع كلامها وتساعدها في الانتقام.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

