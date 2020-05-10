أسامة نبيه: أعتذر لجماهير ومجلس إدارة غزل المحلة التصريح مجرد "دعابة"

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قدم أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي غزل المحلة وجماهيره على التصريحات التي أطلقها مؤخرًا.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أقدم اعتذاري الشديد إلى جماهير نادي غزل المحلة وجماهيره ومجالس إدارة النادي على مدار تاريخه، وكل اللاعبين والشارع المحلاوي".



وواصل :"تصريحاتي كانت "مداعبة" ولم أتوقع أن الأمر سيصل إلى هذه الصورة".



وزاد :"لم يكن لدي النية تدل على أنه كان لدي تخاذل الحمد لله مشواري في الملاعب يتحدث عني، وسعدت بالفترة التي قضيتها داخل نادي غزل المحلة".



وتابع :"لم أقصد على الإطلاق الإساءة لنادي غزل المحلة، أكرر اعتذار وسعدت بالفترة التي قضيتها داخل النادي".



