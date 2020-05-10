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أسامة نبيه: أعتذر لجماهير ومجلس إدارة غزل المحلة التصريح مجرد "دعابة"

الأحد 10/مايو/2020 - 11:59 م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
علي نبوي
قدم أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي غزل المحلة وجماهيره على التصريحات التي أطلقها مؤخرًا.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أقدم اعتذاري الشديد إلى جماهير نادي غزل المحلة وجماهيره ومجالس إدارة النادي على مدار تاريخه، وكل اللاعبين والشارع المحلاوي".

وواصل :"تصريحاتي كانت "مداعبة" ولم أتوقع أن الأمر سيصل إلى هذه الصورة".

وزاد :"لم يكن لدي النية تدل على أنه كان لدي تخاذل الحمد لله مشواري في الملاعب يتحدث عني، وسعدت بالفترة التي قضيتها داخل نادي غزل المحلة".

وتابع :"لم أقصد على الإطلاق الإساءة لنادي غزل المحلة، أكرر اعتذار وسعدت بالفترة التي قضيتها داخل النادي".

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