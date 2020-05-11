أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-5-2020.. وتراجع بسعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
850 إلى 853
|
عيار 22
|
779 إلى 782
|
عيار 21
|
738 إلى 739
|
عيار 18
|
638 إلى 639
|
عيار 14
|
496 إلى 497
|
عيار 12
|
425 إلى 426
|
الاونصة
|
26.444 إلى 26.515
|
الجنيه الذهب
|
5,952 إلى 5,968
|
الكيلو
|
850.286 إلى 852.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
851.5 جنيه
|
54.79 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
780.5 جنيه
|
50.22 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
745 جنيه
|
47.94 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
638.5 جنيه
|
41.09 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
496.75 جنيه
|
31.96 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
425.75 جنيه
|
27.39 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
319.25 جنيه
|
20.55 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26.520 جنيه
|
1,704 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,960 جنيه
|
383.52 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
851,500 جنيه
|
54,788 $
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