جامعة الإسكندرية تعلن منع دخول أي موظف بدون الكمامة

أصدر الأحد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بالتنبيه على جميع منتسبي المجتمع الجامعي بارتداء الكمامات اعتبارًا من غدا الإثنين، وذلك بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





ولفت في تصريح صحفي إلى أنه سيتم منع دخول أي فرد من البوابات الجامعية ولن يتم تقديم أي خدمات لمن لا يرتدي الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.





وفي سياق أخر، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، منطقة أثار المسرح الروماني وكوم الدكة، وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمنطقة عقب الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم التي تمت بها.





كما تابعت عازر استعداد المنطقة الأثرية لخطة الفتح التدريجي الفترة القادمة بعد إصدار محافظة الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكدت عازر لمسئولي المنطقة الأثرية على ضرورة الالتزام بالمعايير والإجراءات الواردة بخطة التشغيل بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين من أجل تجاوز تلك المرحلة بأمان.





وخلال التفقد؛ وجهت نائب المحافظ مدير عام آثار الإسكندرية بضرورة القيام برفع كافة المخلفات أولا بأول بالتوازي مع أعمال التطهير. مؤكدة علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكل العمال المتواجدين خلال العمل حفاظا على سلامتهم.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام أثار الإسكندرية، العميد محمد عابدين مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة، ورحاب السيد محمد مدير منطقة أثار كوم الدكة والمسرح الروماني.



