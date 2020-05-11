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جامعة الإسكندرية تعلن منع دخول أي موظف بدون الكمامة
الإثنين 11/مايو/2020 - 02:27 ص
دينا حسن- محمد رجب
أصدر الأحد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بالتنبيه على جميع منتسبي المجتمع الجامعي بارتداء الكمامات اعتبارًا من غدا الإثنين، وذلك بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولفت في تصريح صحفي إلى أنه سيتم منع دخول أي فرد من البوابات الجامعية ولن يتم تقديم أي خدمات لمن لا يرتدي الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
وفي سياق أخر، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، منطقة أثار المسرح الروماني وكوم الدكة، وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمنطقة عقب الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم التي تمت بها.
كما تابعت عازر استعداد المنطقة الأثرية لخطة الفتح التدريجي الفترة القادمة بعد إصدار محافظة الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت عازر لمسئولي المنطقة الأثرية على ضرورة الالتزام بالمعايير والإجراءات الواردة بخطة التشغيل بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين من أجل تجاوز تلك المرحلة بأمان.
وخلال التفقد؛ وجهت نائب المحافظ مدير عام آثار الإسكندرية بضرورة القيام برفع كافة المخلفات أولا بأول بالتوازي مع أعمال التطهير. مؤكدة علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكل العمال المتواجدين خلال العمل حفاظا على سلامتهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام أثار الإسكندرية، العميد محمد عابدين مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة، ورحاب السيد محمد مدير منطقة أثار كوم الدكة والمسرح الروماني.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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