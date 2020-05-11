مصطفى عبده: حال الكرة المصرية لا يسر عدو ولا حبيب.. وأرحب بالتواجد في انتخابات الجبلاية المقبلة

Advertisements

عبر مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق عن أسفة لحال الكرة المصرية التي تعيشها مؤخرا.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"حال الكرة المصرية لا يسر عدو ولا حبيب، أين نحن حاليا من الدوريات الإسبانية والإنجليزية والألمانية".



وتابع :"تنقصنا الإدارة في اتحاد الكرة، لا بد من تغيير سياسات اتحاد الكرة والأفراد المتواجدة في الجبلابة".



وزاد :"الكرة المصرية ينقصها الإدارة وعلينا التغيير من أنفسنا في الفترة المقبلة".



وعن إمكانية ترشحيه لمنصب في اتحاد الكرة :"ليس لدي مانع في الترشح، بشروطي وهي أن يكون هناك مجموعة مميزة كما أنه لا بد من تغيير نظام الانتخاب الخاص باتحاد الكرة".



وأشار :"لا يهمني المنصب الذي سأتولاه، أنا سأترشح من أجل خدمة الكرة وبالتالي لا أشغل بالي بالمنصب".