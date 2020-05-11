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مصطفى عبده: حال الكرة المصرية لا يسر عدو ولا حبيب.. وأرحب بالتواجد في انتخابات الجبلاية المقبلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:05 ص
مصطفى عبده
مصطفى عبده
علي نبوي
عبر مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق عن أسفة لحال الكرة المصرية التي تعيشها مؤخرا.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"حال الكرة المصرية لا يسر عدو ولا حبيب، أين نحن حاليا من الدوريات الإسبانية والإنجليزية والألمانية".

وتابع :"تنقصنا الإدارة في اتحاد الكرة، لا بد من تغيير سياسات اتحاد الكرة والأفراد المتواجدة في الجبلابة".

وزاد :"الكرة المصرية ينقصها الإدارة وعلينا التغيير من أنفسنا في الفترة المقبلة".

وعن إمكانية ترشحيه لمنصب في اتحاد الكرة :"ليس لدي مانع في الترشح، بشروطي وهي أن يكون هناك مجموعة مميزة كما أنه لا بد من تغيير نظام الانتخاب الخاص باتحاد الكرة".

وأشار :"لا يهمني المنصب الذي سأتولاه، أنا سأترشح من أجل خدمة الكرة وبالتالي لا أشغل بالي بالمنصب".

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