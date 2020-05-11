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تيام مصطفى قمر يكتشف خيانة عبير صبري

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا بعد عرض أولى حلقات المسلسل، ولقتى استحسان كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف تيام قمر خيانة والدته عبير صبري لـ والده، أثناء سماعها تتحدث مع رجل غريب وتطلب منه المقابلة في المنزل بعيدأ عن المكتب، وعندما حاول منعها من الخروج صرخت في وجهه وطلبت منه الابتعاد عنها.

وانتهت الحلقة في مشهد جمع بين يسرا وهنادي مهنا، ويسرا، وبدأت على نظرات "عهد" لـ حلا شيحة بالغضب وطلبت منها مغادرة المنزل بحجة أنها تفضل الجلوس بمفردها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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