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"التعليم": نجاح نصف مليون طالب في رفع مشروعاتهم على المنصة الإلكترونية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريح على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "لقد نجح أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مصريين في رفع مشروعاتهم على المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

ونبهت التعليم على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة خلال الخطاب الرسمي على التأكد على عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ امس السبت الموافق ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.

وناشد الوزير من خلال الصفحة الرسمية له على الفيس بوك أولياء الأمور وقدم لهم عدة نصائح قال: "نرجو الالتزام بمواعيد جداول الأبحاث منعا للتزاحم والتسليم إلكتروني في أي يوم من الأسبوع في المدة من 9 مايو حتى ١٦ مايو وذلك عبر المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".

وأضاف أنه يوجد ٣ فرص للطلاب في التقديم الورقي في أيام مختلفة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم مضيفًا: "شددنا على المديريات الالتزام بتعليمات الوزارة في تسليم الأبحاث ومن يخالف التعليمات سنحاسبه".

وقال: "إن الأفضل لتسليم البحث هو الطريقة الإلكترونية ورفعها على المنصة وأن إذا قدم البحث إلكترونيا ليس من الضروري تسليمه ورقي، إذا كان البحث مكتوب على ورق فلوسكاب أو بأي قلم يسلمه للمدرسة بعد أن يضعه في ظرف ويحصل على وصل تسليم.. لا تستمعوا لتعليمات مخالفة للوزارة والتي تصدر من بعض المدارس وقال القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية سنقبل البحث بأي شكل حتى وإن كان بخط الإيد وليس شرط تسليم سي دي أو فلاشة للمدرسة".

وأضاف: "لا تتكدسوا إلكترونيا أو التكدس في المدرسة والغرض من البحث التركيز في أداء الطالب وسلامة الطلاب وراحة بال أولياء الأمور أهم ما يشغلنا".

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