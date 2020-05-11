سام مرسي: أملك القدرات التي تؤهلني للتواجد في منتخب مصر وأسعى للعودة خلال الفترة المقبلة

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أكد سام مرسي المحترف في صفوف ويجان الإنجليزي على أنه يملك المؤهلات التي تجعله يتواجد في صفوف منتخب مصر.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفترة الماضية".



وأضاف :"أسعى للتواجد في صفوف منتخب مصر وهو هدف هام بالنسبة العودة للفريق الوطني المصري، وأعتقد بأنه لا يوجد لاعب خط وسط يتمتع بنفس الإمكانيات التي أتمتع بها في مصر وأنا على الاستعداد للعودة في أي وقت للمنتخب".



وتابع :"في مرحلة ما سيحدث أن أعود للدوري المصري، ولكن حاليا أنا أشارك في الدوري الإنجليزي".



وواصل :"أتابع منتخب مصر لأنه فريق جيد جدا وبع أفراد رائعين ومدير فني رائع وللأسف لم تتح لي فرصة الانضمام إليهم وأحب أن أتواجد وأشارك مع المنتخب الوطني كوني مصري".



وأشار :"لم أحصل على فرصتي كاملة مع منتخب مصر، ولم أظهر كل إمكانياتي ولا أعلم متى ستتاح لي الفرصة مرةى اخرى ولكني أعرف بأنني أملك الكفاءة التي تؤهلني للمشاركة مع المنتخب".





