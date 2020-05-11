يسرا تكشف تورط حلا شيحة في إدمان خالد أنور





عرضت قناة الحياة أمس، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا بعد عرض أولى حلقات المسلسل، ولقتى استحسان كبيرا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف يسرا بأن حلا شيحة وراء مقتل ابنها خالد أنور، من خلال استقطاب جومانا مراد لها، واستدراجها في الكلام حتى تحكي ما حدث وفي نفس الوقت تسمع يسرا الكلام وتتأكد أن "شيرين" ليس لها يد.وبدأت يسرا، تراجع كل حوار دار بينها وأكتشفت أنها وراء ادمان خالد أنور، وأيضا هي من تعطيه جرعة المخدرات، من خلال وجود جزء من الدواء واحتظت به واعطته لـ الطبيب النفسي بالمصحة لـ يكشف لها بأن العلاج "مخدر الكوكايين".مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.