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ضبط 21 شخصا لقيامهم بإقامة مباراة كرة قدم في الجيزة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 21 شخصا مخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، خلال قيامهم بأداء مباراة "كرة قدم" بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة، من ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب المشار إليه وعددهم (3) أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 249 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما أسفرت عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" 12531 مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 

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