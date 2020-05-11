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سام مرسي: أداء محمد صلاح مع ليفربول استثنائي وعليه البقاء مع فريقه

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:24 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
أثني سام مرسي لاعبل ويجان الإنجليزي على مستوى محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أداء محمد صلاح استثنائي، ويلعب بشكل رائع مع ليفربول ونجح في الفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا".
وواصل :"عليه أن يستمر في ليفربول لكنه أمر يعود إليه، اعرف بأنه شخص طموح، ومع أدائه مع ليفربول لا أعرف ما هي أحلامه هل ينضم إلى برشلونة أم لا؟
وأكمل :"رسالتي إلى الكابتن حسام البدري أن يتصل بي ويمنحني الفرصة بالتواجد في منتخب مصر وأن أكون جزء من منتخب مصر عندما يتأهل إلى كأس العالم المقبلة".

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