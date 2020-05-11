سام مرسي: أداء محمد صلاح مع ليفربول استثنائي وعليه البقاء مع فريقه

Advertisements

أثني سام مرسي لاعبل ويجان الإنجليزي على مستوى محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الفترة الماضية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أداء محمد صلاح استثنائي، ويلعب بشكل رائع مع ليفربول ونجح في الفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا".

وواصل :"عليه أن يستمر في ليفربول لكنه أمر يعود إليه، اعرف بأنه شخص طموح، ومع أدائه مع ليفربول لا أعرف ما هي أحلامه هل ينضم إلى برشلونة أم لا؟

وأكمل :"رسالتي إلى الكابتن حسام البدري أن يتصل بي ويمنحني الفرصة بالتواجد في منتخب مصر وأن أكون جزء من منتخب مصر عندما يتأهل إلى كأس العالم المقبلة".