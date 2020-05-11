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وفاة شخص وإصابة آخر في انهيار عقار بحي باب الشعرية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا مساء الأحد بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، حيث تبين انهيار العقار بالكامل وهو مكون من أرضي و5 طوابق عبارة عن ورش أحذية، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة الاسطبلات بجسر السويس

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٥٧ ألف متر) وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.

رافق محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية، المهندس إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة.

وصرح محافظ القاهرة أن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و ٦ اكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول، سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة. 

وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجاري إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن  المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬
 
وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحي منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪ .‬

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

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