محافظ دمياط تكشف عن كلمة السر في السيطرة على فيروس كورونا (فيديو)

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تحركات المحافظة وخطتها التي نجحت من خلالها في السيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وقالت "عوض"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظة سجلت اليوم حالتين مصابتين بفيروس كورونا بعد تسجيل حالة واحدة أمس وصفر إصابات الأيام السابقة وهو معدل جيد.





وأضافت، أن العمل من خلال منظومة عمل جماعي جاء من بداية الأزمة مع الصحة وفرق الرصد والتتبع وكلمة السر كانت تتبع المخالطين بالكامل سواء في الأسرة أو خارجها مباشرين وغير مباشرين وعزلهم جميعا لمدة 14 يوما وكان يتم حجز المشتبه فيهم في مستشفيات الحميات والصدر والتفرقة بين المصابين قبل ظهور نتيجة التحاليل.





وتابعت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة أنشأت قاعدة بيانات لكل المصابين وتم عمل شجرة مخالطين وعزل لبعض المنازل وتم وضع فرد أمن على كل بيت معزول بحيث لا يسمح لأي فرد بالننزول على أن يتم توصيل الاحتياجات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.





وأوضحت، أنه تم الكشف على الفرق الطبية وتجهيزهم وتدريبهم وتم تفعيل الحجر الصحي في الميناء بعزل اي فرد يأتي من الميناء ويتم عزلهم في إحدى المدارس القريبة من الميناء.





وبينت أن الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس قائلة: "تم فرض إجراءات قاسية في المناسبات وإغلاق الشواطئ والفنادق بالكامل في شم النسيم وكان التحرك منذ ظهور أول حالة ظهرت 7 مارس".





وطالبت "عوض"، المواطنين بزيادة الانضباط حتى يتم الحفاظ على ما تم إنجازه مؤكدة اتخاذها قرارا بإغلاق الشواطئ في عيد الفطر المبارك.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.



