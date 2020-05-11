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تفاصيل إصابة 11 صيادا في حادث سير على طريق "بورسعيد-الإسماعيلية"

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
انقلبت سيارة على طريق "بورسعيد-الإسماعيلية"، عند المفارق، وأصيب 11 صيادا من أبناء المطرية، يعملون بأحد المزارع السمكية في الإسماعلية. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإسعاف لنقل المصابين، حيث استقبل مستشفى السلام ببورسعيد المصابين، أحمد محمد محمد ٣٧ سنة، كدمات بالجسم، معاطي ناصر الصياد ٥٠ سنة، كدمات بالجسم  عبد الله عبد العال أحمد ٢٢ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب العربي حسونة محمد ٥٠ سنة كدمات بالجسم أحمد العربي حسونة ٢٦ سنة، الآلام بالعمود الفقري، محمد زكريا الصياد ٣٣ سنة كدمات بالجسم.

وكما وصل إلى مستشفى الزهور المصابين، محمد أحمد نوفل ٢٥ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد السيد عبد العظيم ٢٥ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد السيد فرج ٢٠ سنة كدمات بالجسم.

واستقبلت مستشفى التضامن المصابين، محمد أحمد دعبس ٢٩ سنة كدمات بالجسم، محمد أحمد العربي ٣٠ سنة اشتباه مابعد الارتجاج.

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