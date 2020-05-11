برشلونة يخطط لضم جيماريش في الميركاتو الصيفي









تحدثت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن سعى نادى برشلونة لإتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق.





صفقة برشلونة الجديدة





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يرغب فى ضم البرازيلى برونو جيماريش لاعب وسط ليون الفرنسى، لاسيما بعدما قدم أداءا مميزا فى دورى أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة أن جيماريش كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أن إدارة ليون تمكنت من إقناع اللاعب فى الاستمرار فى صفوف النادى الفرنسى.



