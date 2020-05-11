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برشلونة يخطط لضم جيماريش في الميركاتو الصيفي

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:30 ص
جيماريش
جيماريش
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن سعى نادى برشلونة لإتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق. 

صفقة برشلونة الجديدة 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يرغب فى ضم البرازيلى برونو جيماريش لاعب وسط ليون الفرنسى، لاسيما بعدما قدم أداءا مميزا  فى دورى أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن جيماريش كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أن إدارة ليون تمكنت من إقناع اللاعب فى الاستمرار فى صفوف النادى الفرنسى.

ويستند برشلونة فى رغبته وسعيه لضم نجم وسط ليون، إلى قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء الموسم الكروى الحالى فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا المستجد.

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