مدير مستشفى شربين: عجينة أهان الأطباء.. وتهجم على المستشفى بدون "كمامات"

استنكر الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، طريقة وتعامل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مع الأطقم الطبية بالمستشفى، قائلًا إنه تهجم على المستشفى بشكل غير لائق في زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه في البداية، ويتساءل عن احتياجاتنا.





وقال مشالي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، الأطباء والمرضى لهم أهل وخصوصية والأمر لا يقتضي تصويرهم، مستطردًا: "النائب حاول تصوير أحد المرضى وحدث خلاف بينهما".





وأضاف أن المستشفى تقدم خدمة مميزة، موجهًا رسالة أطباء المستشفى، قائلًا: "نعدكم بالاستمرار في تقديم الخدمة ودعم المنظومة الصحية".





وواصل: "الأطباء والعاملون شعروا بإهانة كبيرة، تقدمنا بشكوى لوكيل الوزيرة، ومذكرة للنقابة، وسيتم تقديم مذكرة ورفعها لمجلس النواب".





وذكر أن النائب لم يلتزم بخط السير المنصوص به داخل المستشفى، المقرر للحفاظ على الوفود والمرافقين، ولم يلتزم بضوابط مكافحة العدوى وفيروس كورونا ولم يتردي كمامات.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



