خالد أبو بكر: امتحان كورونا فاجأ العالم.. واللي مش هيشتغل هيموت اقتصاديًا

قال خالد أبو بكر، إن "امتحان كورونا جاء مفاجئًا لكل الحكومات في العالم، ومن اجتهد ذاكر، فقد كان من زمان".





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "كل دول العالم اللي مش هتشتغل هتموت اقتصاديًا"، مستنكرًا تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية مع كورونا، قائلًا: "المواطن بيورطنا نتيجة الاختلاط الخاطئ وهذا سيتسبب في تكدس المستشفيات".



