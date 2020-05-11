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خالد أبو بكر: البلد لا تدار بفيس بوك وبرامج رمضان.. وصمدنا بفضل "الإصلاح"
الإثنين 11/مايو/2020 - 04:10 ص
علق خالد أبو بكر، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع هام جدًا لأنه يكشف الأوضاع المالية والاقتصادية والتطورات النقدية وأوجه الصرف في الدولة المصرية خلال تلك الفترة الهامة.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: "البلد لا تدار بالأمنيات أو بالفيس بوك وبرامج رمضان والشعارات وقعدتك أمام التلفزيون بعد الفطار.. البلد تدار بالأرقام، ووزير المالية عرض آخر الإحصائيات وما وصلت له الأوضاع الاقتصادية في البلد".
وأوضح أن هناك واقع وحقائق مالية لا ذنب للحكومة بها بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود ولم تسقط، واعتمدت على رصيد سابق يرجع للإصلاح الاقتصادى.
وأشاد بارتفاع وزيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية، إلى جميع بلدان العالم، مضيفًا:" المنتج الزراعى المصرى في السما.. الله أكبر وحاجة مشرفة.. وسمعته الآن محترمة ".
وتحدث أبو بكر، عن جولات الرئيس السيسى التفقدية، قائلًا: "وقوفنا وراء الرئيس السيسى مش من فراغ، دا محاربة الفساد في عصره لم تشهدها مصر خلال 50 عامًا ماضية.. شوفت الرئيس السيسى في جولات خارجية يعمل لـ 11 و12 ساعة متواصلة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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