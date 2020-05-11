خالد أبو بكر: البلد لا تدار بفيس بوك وبرامج رمضان.. وصمدنا بفضل "الإصلاح"

علق خالد أبو بكر، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع هام جدًا لأنه يكشف الأوضاع المالية والاقتصادية والتطورات النقدية وأوجه الصرف في الدولة المصرية خلال تلك الفترة الهامة.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: "البلد لا تدار بالأمنيات أو بالفيس بوك وبرامج رمضان والشعارات وقعدتك أمام التلفزيون بعد الفطار.. البلد تدار بالأرقام، ووزير المالية عرض آخر الإحصائيات وما وصلت له الأوضاع الاقتصادية في البلد".





وأوضح أن هناك واقع وحقائق مالية لا ذنب للحكومة بها بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود ولم تسقط، واعتمدت على رصيد سابق يرجع للإصلاح الاقتصادى.





وأشاد بارتفاع وزيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية، إلى جميع بلدان العالم، مضيفًا:" المنتج الزراعى المصرى في السما.. الله أكبر وحاجة مشرفة.. وسمعته الآن محترمة ".





وتحدث أبو بكر، عن جولات الرئيس السيسى التفقدية، قائلًا: "وقوفنا وراء الرئيس السيسى مش من فراغ، دا محاربة الفساد في عصره لم تشهدها مصر خلال 50 عامًا ماضية.. شوفت الرئيس السيسى في جولات خارجية يعمل لـ 11 و12 ساعة متواصلة".



