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موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:44 ص
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.

مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:26 ص5:04 ص11:51 ص3:28 م6:39 م8:06 م
الإسكندرية3:27 ص5:07 ص11:57 ص3:36 م6:46 م8:015 م
الإسماعيلية3:20 ص4:59 ص11:47 ص3:25 م6:36 م8:04 م

موعد السحور: 1:06 صباحًا
موعد الإمساك: 3.06 صباحًا

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر

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