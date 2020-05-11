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موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر
الإثنين 11/مايو/2020 - 12:44 ص
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.
مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:26 ص
|5:04 ص
|11:51 ص
|3:28 م
|6:39 م
|8:06 م
|الإسكندرية
|3:27 ص
|5:07 ص
|11:57 ص
|3:36 م
|6:46 م
|8:015 م
|الإسماعيلية
|3:20 ص
|4:59 ص
|11:47 ص
|3:25 م
|6:36 م
|8:04 م
موعد السحور: 1:06 صباحًا
موعد الإمساك: 3.06 صباحًا
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/5/2020 في مصر
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