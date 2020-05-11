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أول تعليق لـ أديب بعد هجوم الإخوان عليه بسبب المصريين العالقين بالخارج

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة الجزيرة ومواقع الإخوان تهاجمه منذ الأمس بسبب حديثه على أماكن العزل الطبي في مصر للمصريين القادمين في الخارج، معقبا: "بيكرهوني عمى، سايبين كل حاجة وماسكين فيا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإخوان يحاولون استغلال لحظة غضب بسبب الكورونا ليحدثوا مشاكل داخلية، مضيفا: "معنديش مشكلة، أنا فدى البلد"، لافتا إلى أن كل ما قاله يدور حول ضرورة أن يقدر المصريين العالقين الوضع في مصر.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "إحنا ف ظرف طارىء"، كاشفا أن خلية إدارة أزمة الكورونا كانت ترى أن عودة المصريين العالقين تكون على مدى شهرين، ولكن الدولة المصرية رفضت، وأصرت على عودتهم دفعة واحدة.

وعن مستوى غرف العزل بالمدينة الجامعة بالأزهر، علق "محتاجة تطوير، بس ملحقناش.. بشويش على البلد"، منوها بأنه سيتم دعم المدن الجامعية التي تحتاج لتطوير.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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