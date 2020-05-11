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مايكروسوفت تطلق تطبيق جديد لسماعات Surface Earbuds وHeadphones 2

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:51 ص
تطبيق Surface Audio
تطبيق Surface Audio
أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق Surface Audio، الخاص بسمّاعاتها Surface Earbuds و Surface Headphones 2، والذي عند تحميله ستُقدّم لك واجهته الرئيسية نظرة عامة سريعة على حالة سماعات الرأس من خلال عرض مستوى الصوت وإلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى حالة شحن البطارية مع الإشارة الوقت المتبقي لها.

كما ويُوجّه التطبيق المستخدم في عملية إقران سماعات الرأس ويسمح بالاستفادة إلى أقصى حد من المنتجين الصوتيين من خلال السماح للمستخدم بتحديث البرامج الثابتة للسماعات وعرض معلومات الجهاز وتعديلها وتخصيص الإعدادات وضبط المعادل للحصول على الصوت المطلوب والمناسب لكل شخص.


كما يتيح لك التطبيق التحكم في الأجهزة المتصلة وتغيير اللغة واستعادة ضبط المصنع للسماعات، وحتى مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية وإرسال الملاحظات إلى مايكروسوفت نفسها.

ويتوفر التطبيق لنظام أندرويد مجانًا بدون عمليات شراء داخلية، ويكفي للتثبيت بأن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.4 فأحدث.

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