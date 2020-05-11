"تلغراف خالد أبو بكر" لوزير التعليم.. ورسالة بتوفير "كمامات الثانوية العامة"

وجه خالد أبو بكر رسالته للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك عبر فقرته الخاصة، "تلغراف رمضان"، مطالبه بتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان وعدم الاعتماد على إحضارهم كمامات.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته: "لقد بذلتم جهدًا كبيرًا كى يمر العام الدراسى بسلام على أبنائنا.. وبقى امتحانات الثانوية العامة التى يتم إجراؤها يوم 7 يونيو بإجمالي عدد طلاب يزيد عن 650 ألف".





وواصل: "أتمنى أن تكون هذه الامتحانات نموذجًا للتعايش الآمن مع كورونا وأن يتم التشديد على توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان وعدم الاعتماد على إحضارهم كمامات.. حتى تكون تلك الامتحانات تجربة حية يمكن اتباعها لفتح المدارس العام القادم دون خوف، أو قلق ".



