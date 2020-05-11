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"تلغراف خالد أبو بكر" لوزير التعليم.. ورسالة بتوفير "كمامات الثانوية العامة"
الإثنين 11/مايو/2020 - 03:27 ص
كـسـاب أحـمـد
وجه خالد أبو بكر رسالته للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك عبر فقرته الخاصة، "تلغراف رمضان"، مطالبه بتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان وعدم الاعتماد على إحضارهم كمامات.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته: "لقد بذلتم جهدًا كبيرًا كى يمر العام الدراسى بسلام على أبنائنا.. وبقى امتحانات الثانوية العامة التى يتم إجراؤها يوم 7 يونيو بإجمالي عدد طلاب يزيد عن 650 ألف".
وواصل: "أتمنى أن تكون هذه الامتحانات نموذجًا للتعايش الآمن مع كورونا وأن يتم التشديد على توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان وعدم الاعتماد على إحضارهم كمامات.. حتى تكون تلك الامتحانات تجربة حية يمكن اتباعها لفتح المدارس العام القادم دون خوف، أو قلق ".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.