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دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 18 رمضان 1441

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 18 رمضان 1441

يريد المسلمون في شهر رمضان الكريم، معرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضلها، ويحل علينا اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الإثنين 11 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان وثوابه وفضله، والآتي دعاء يوم 18 رمضان 2020.

يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الجسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 1441

ودعاء اليوم الثامن عشر من رمضان، فهو كالآتي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:" اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ".

ثواب وفضل دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان، فمن دعا به أعطى ثواب ألف نبي.

أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 18 رمضان 1441

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