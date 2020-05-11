لأول مرة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل تبرعه بـ250 ألف جنيه لـ"تحيا مصر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن 80% من المدن الجامعية التي استقبلت المصريين العائدين من الخارج جيدة، مضيفا: "هو أنت لو روحت لأمك على فجأة، وملقتاش عاملة أكل هتعمل ايه".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "بشويش على البلد، ارحموها، اللي بنقدر نعمله بنعمله"، مؤكدا أنه جار تأهيل غرف المدن الجامعية تباعا.





وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن قنوات الإخوان استغلت نجله للهجوم عليه بعد إقامته في العزل الصحي بمرسى علم، مضيفا: "ابني كان من العالقين في لندن.. وابني قعد 14 يوما كاملين في الحجر، وكان من أول فوجين جم من لندن، ولم أتدخل له في أي خطوة".





وأكد أن نجله لم يستثنى من أي شيء، معلقا: "ده مفيد لابني وليا حتى لا ينقل العدوى لأسرته"، منوها بأنه تبرع لصندوق تحيا مصر 250 ألف جنيه قبل أن ينهي نجله فترة الحجر الصحي بمرسى علم بيومين، معقبا: "قولت هذا التصرف من الدولة لازم يكون له تقدير".





وعرض "أديب"، صورة من المستند الذي يثبت تبرعه لصندوق تحيا مصر، قائلا: "قلت لابني قول لأصحابك يشاركوا.. ابن عمرو أديب محدش صرف عليه مليم.. ومشي قانوني ودفع حسابه وأكتر".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



