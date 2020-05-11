شاهد.. محام يدهس ضابط شرطة بسيارته أثناء الحظر (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل واقعة المنصورة والتي قام خلالها محامي بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين خلال أوقات الحظر، وهو ما وثقته كاميرات صيدلية مقابلة للكمين.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحامي رجل قانون ويجب أن يحترم القانون مردفا "محدش على رأسه ريشة ومفيش حد فوق القانون".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، مطالبا رجائي عطية نقيب المحامين باتخاذ إجراء ضد المخالفين.





وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المحامي كان يريد تصوير الكمين وهو ممنوع لأن الشرطة مستهدفة، متسائلا: "عاوز تصور الكمين ليه؟"





وأكد أنه يوجد نائب عام مستقل يطبق القانون على الجميع، موضحا أن المحامي ارتكب 3 جرائم لأنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله كما أنه ليس من المعفيين من قرار حظر التجوال وكان يسير أوقات الحظر.





وفي سياق متصل، بدأت نيابة أول المنصورة برئاسة المستشار إيهاب عطوة رئيس النيابة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة دهس محامي لضابط شرطة أثناء وقوفه في كمين بمدينة المنصورة بعد وقت الحظر بسبب اعتراضه على قيام الضابط بإيقافه ومحاولة سحب رخصه لاختراقه حظر التجوال، وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث عن الواقعة وملابساتها.





تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.





كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بقيام محامي باقتحام كمين بدائرة قسم أول المنصورة ودهسه لضابط بالكمين عقب إيقافه من قبل قوة الكمين لقيامه باختراق الحظر مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.





شكل مدير المباحث فريق بحث وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة وتم ضبط المحامي ويدعى «محمد عبدالمولى جاب الله، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.





واستمعت النيابة لأقوال الضابط كريم محمد عرفة معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيه واقعة الدهس، حيث ظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الإصطدام.





وقال شهود العيان «أن المحامي كان يسير وقت الحظر واستوقفه الكمين وطلب الرخص فأبرز لهم كارنيه المحاماه قائلا: «أنا محامي ولا يطبق على الحظر»، فرد أفراد الكمين أن قرار رئيس الوزراء لم يستثني المحامين من الحظر وطلبوا الرخص وطلبوا منه الوقوف جانبا لمواصلة عملهم في ضبط المخالفين.





وأضاف «شهود العيان أن الضباط وأفراد الكمين فوجئوا بالمحامي يقوم بتصوير الكمين وأفراده وهو يهددهم بمحاسبتهم على سحب رخصه وإيقافه، وتقدم أحد الضباط وطلب مسح الفيديو مؤكدا أنه ممنوع تصوير الكمين فرفض المحامي وأصر الضابط ففوجىء بقيام المحامي بقيادة سيارته بسرعة والهروب من الكمين، وقام بدهس أحد الضباط عندما حاول إيقافه».





ونفى المحامي الواقعة، مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم ابرازه كارنيه المحاماة.





وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث حول الواقعة وملابساتها وفحص سيارة المحامي والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.















