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الشرقية تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا.. والمحافظ يعلق (فيديو)
الإثنين 11/مايو/2020 - 03:45 ص
كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل منحنى الإصابة بفيروس كورونا بمدن المحافظة.
وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أول إصابة بفيروس كورونا بالشرقية سجلت يوم 23 مارس، ثم بدأت الأعداد تتزايد في شهر رمضان، حيث تم تسجيل 30 حالة يوم الجمعة الماضي، فضلا عن 23 حالة يوم 8 مايو، و16 حالة اليوم»، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية مصدر الإصابات.
وأوضح أن تم إخطار المصانع مع مرور لجان متخصصة باستمرار على المناطق الصناعية، لافتا إلى أن بعض المصانع تضم 22 ألف عامل.
وأكد أن المصانع استجابت للإجراءات الاحترازية، منوها إلى أن تم تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.
وأشار إلى أن هناك عدم التزام من بعض المصانع في عملية نقل العاملين، حيث تم الاشتراط بعدم تخطي كثافة السيارة 60% خلال النقل وسيتم اتخاذ إجراءات تصاعدية مع المخالفين.
وأوضحت أن الزقازيق سجلت أعلى إصابات بفيروس كورونا بإجمالي 75 حالة يليها بلبيس، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العزل لـ 166 منزلا في الزقازيق.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن 60 إصابة بمصانع المدينة.
ولفت إلى أنه تم رصد إقامة عزاء في إحدى قرى المحافظة يضم أكثر من ألف شخص، وتم شن حملة على القرية وتحويل المسؤولين إلى التحقيق
وأوضح أنه تم إغلاق 4 محلات وإحالة 3 من أصحابها إلى النيابة للمخالفة، لافتا إلى أن عدد المخالطين يبلغ 1600 مخالط وتم رفع العزل عن ألف منهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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